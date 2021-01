Creuse : les plus de 75 ans vont pouvoir s'inscrire dès ce jeudi pour se faire vacciner contre la Covid-19

La campagne de vaccination contre le coronavirus va entrer dans une deuxième phase lundi 18 janvier. Les plus de 75 ans pourront à leur tour aller se faire vacciner. Cela concerne potentiellement 18 000 personnes en Creuse. Elles devront prendre rendez-vous dans l'un des trois centres de vaccination déjà ouverts dans le département. Les inscriptions démarrent ce jeudi 14 janvier. Il faudra appeler l'un des numéros suivant :

Centre de Guéret : 05 55 51 55 71

Centre d’Aubusson : 05 55 83 60 00

Centre de La Souterraine : 05 55 89 59 94

Trois nouveaux centres

Le département sera bientôt dotés de nouveaux centres de vaccination. La semaine prochaine, il sera également possible d'aller se faire vacciner à Bourganeuf, à Evaux-les-Bains et à Boussac. Si vous avez plus de 75 ans et que vous souhaitez vous rendre dans l'un de ses centres, il faudra là encore prendre rendez-vous. Les numéros de téléphone de ces centres supplémentaires devraient être communiqués très prochainement.

Un millier de Creusois déjà vaccinés

La campagne de vaccination a démarré en Creuse le 5 janvier. A ce jour, 1 054 personnes ont été vaccinées, dont 568 professionnels et 486 personnes âgées en Ehpad. La vaccination jusqu'au 18 janvier concerne exclusivement :

les personnes âgées résidant en EHPAD et les Unités de Soins Longue Durée

les personnes âgées séjournant dans les établissements de santé et en services de soins de suites et de réadaptation, et hébergées en résidences autonomie, résidences services, petites unités de vie ainsi que dans les foyers de travailleurs migrants

les personnes vulnérables en situation de handicap hébergées en maisons d’accueil spécialisées et foyers d’accueils médicalisés

l’ensemble des professionnels de santé de plus de 50 ans ou ayant un facteur risque

les pompiers et les aides à domiciles de plus de 50 ans

Un numéro dédié en préfecture

Pour toute question concernant le dispositif de vaccination, autre qu’une prise de rendez-vous, la préfecture de la Creuse met en place un standard renforcé pour répondre aux questions : 05 55 51 57 60