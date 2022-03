Covid-19 : les plus de 80 ans ne se bousculent pas pour faire leur 4e dose de vaccin à Cenon

Le centre de vaccination de Cenon est un des cinq encore ouverts en Gironde. Malgré l'ouverture de la quatrième dose aux plus de 80 ans et aux immunodéprimés, le nombre de rendez-vous est toujours au plus bas.