Covid-19 : les pompiers du Nord formés pour vacciner

Vacciner matin, midi et soir. Les mots ont été répétés par Emmanuel Macron, lors de sa visite à Valenciennes mardi. Outre les soignants, d'autres professions s'apprêtent à vacciner à haute dose contre le Covid-19. Et notamment les pompiers.

Le ministère de l'intérieur a annoncé ce mercredi l'ouverture prochaine de 38 vaccinodromes gérés par les sapeurs-pompiers partout en France, dans lesquels jusqu'à 530.000 doses pourront être injectées chaque semaine.

Formation déjà en cours dans le Nord

25.000 soldats du feu vont être formés dans le pays, et dans le Nord, cette formation a déjà commencé. Quatre centres sont ouverts, à Maubeuge, Douai, Steenvoorde et Villeneuve d'Ascq dans la métropole lilloise.

Ca fait partie de nos missions

Au centre d'incendie et de secours de Villeneuve d'Ascq, ils sont une dizaine, ce matin-là, à apprendre les bons gestes avec des seringues vides. "Ce n'est pas très compliqué", affirme l'adjudant-chef Alban Duhaut, pompier à Villeneuve d'Ascq, qui vient de réaliser sa première piqure, "c'est largement accessible par rapport à ce que l'on fait déjà sur le terrain. Ca fait partie de nos missions, c'est de l'aide à la personne. On est dans une situation de guerre, il faut progresser".

ECOUTEZ : reportage à Villeneuve d'Ascq avec les pompiers du Nord Copier

Tous veulent être prêts quand ouvriront les vaccinodromes. Ils seront encadrés par des professionnels de santé : un infirmier pour quatre pompiers. Jean-Baptiste Marc, médecin au service départemental d'incendie et de secours du Nord, explique : "ils ne remplacent en rien la fonction des professionnels de santé. Ils seront là en complémentarité et seront toujours secondés. On sera face à des cas simples, où on garantira la sécurité des patients. Et surtout, c'est temporaire, pour répondre à la crise sanitaire".

ECOUTEZ : Mickaël et Florentin, deux pompiers lillois, encadrés par le médecin du SDIS Copier

350 pompiers se sont déjà portés volontaires pour vacciner dans le Nord.