Covid-19 : les premiers cas de variant détectés dans le nord Franche-Comté

Anglais, Sud-Africain ou Brésilien : jusqu'à présent, dans le nord Franche-Comté, il était impossible d'évaluer la présence des variants du coronavirus plus contagieux. Mais depuis ce lundi, le laboratoire BioAllan, qui analyse près de 1.000 échantillons PCR chaque jour dans le Territoire de Belfort et sur le pays de Montbéliard, est en capacité de réaliser un "criblage" : repérer ces variants. Selon nos informations, le laboratoire BioAllan a même recensé des cas positifs à l'un des variants.

Un même échantillon PCR testé deux fois

Lorsqu'un patient se présente au laboratoire, l'échantillon prélevé est testé une première fois pour déterminer s'il est positif au Covid-19. Si l'échantillon s'avère positif, alors il est analysé une deuxième fois, avec des kits spécifiques tout récemment disponibles précise l'Agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté. Cela prend du temps, environ 48 heures de plus. Les résultats sont envoyés au patient, et surtout au ministère de la Santé via une plateforme internet, avec pour objectif d'en faire une cartographie, c'est-à-dire voir à quel point les variants au Covid-19 sont présents dans le nord Franche-Comté.

Des premiers cas détectés dans le nord Franche-Comté

Pour le moment, le nombre de cas positifs aux variants du Covid-19 n'est pas révélé par les laboratoires BioAllan car il n'y a pas eu assez de personnes testées. Seuls quelques échantillons ont été analysés, et ce n'est pas encore assez représentatif, pas assez significatif. Depuis ce mardi, tous les échantillons testés positifs au Covid-19 sont systématiquement testés au variant. Des premiers chiffres pourront être donnés la semaine prochaine.

Des analyses bientôt à l'hôpital de Trévenans

L'hôpital de Trévenans indiquait fin de semaine dernière être en train de s'organiser pour pouvoir réaliser les séquençages. En attendant, en cas de suspicion de cluster, ce sont les hôpitaux de Besançon et de Dijon qui prennent la relève, "dans le but d’analyser finement les variants du virus impliqués et de casser le plus rapidement possible les chaînes de transmission" souligne l'Agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté.

