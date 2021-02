Covid-19 : les premiers résultats sur les variants en Ile-de-France "ne sont pas bons"

Les premiers résultats en région parisienne de l'enquête destinée à évaluer la présence des variants plus contagieux du Covid-19 "ne sont pas bons", affirme ce 2 février 2021, le président de la commission médicale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Rémi Salomon évoque même "une croissance exponentielle".

15% à 20% de variants détectés

"On était plutôt aux alentours de 6% le 7 janvier et on est monté à 15/20% la semaine dernière", a détaillé ce médecin sur Franceinfo, confirmant les chiffres que France Bleu Paris vous révélait en exclusivité. la semaine dernière. "Il va devenir dominant, on le sait, dans les 15 jours, les 4 semaines qui viennent". "Et comme il est 40 à 70% plus contagieux, il va y avoir une accélération de l'épidémie si on ne fait significativement rien de plus. C'est ça qui nous fait peur".

Compte tenu de la situation des hôpitaux, Rémi Salomon pense "qu'il serait raisonnable de freiner fort, c'est-à-dire de fermer les écoles pendant peut-être trois semaines, un mois et ensuite de les rouvrir". Sans oublier, de renforcer le télétravail.

Deuxième enquête lancée

La deuxième enquête destinée à évaluer la présence des variants plus contagieux du coronavirus en France devrait donner des résultats préliminaires en début de semaine. Cette "enquête flash" consiste à réanalyser, puis à séquencer, un large échantillon des tests PCR positifs effectués mercredi dernier, pour déterminer s'il s'agit de la souche habituelle du Sars-CoV-2 ou de l'un des variants préoccupants qui ont émergé ces dernières semaines au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et au Brésil.