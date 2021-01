Covid-19 : les premiers vaccinés à Montargis seront des habitants d'Amilly... tirés au sort !

A Montargis, le maire Benoît Digeon explique avoir "préféré anticiper les bugs des plateformes d'inscription pour le démarrage de la campagne de vaccination contre le Covid-19". Un système assez original a été mis en place, uniquement pour la première semaine, du lundi 18 janvier au jeudi 21 janvier, qui ne concernera que des personnes âgées de plus de 75 ans.

630 doses attribuées selon le poids démographique des communes

630 doses seront administrées entre lundi après-midi et jeudi matin à la salle Carnot, qui sert de centre de vaccination à Montargis. Une formule de quotas a été utilisée pour les attribuer : 315 doses pour l'Agglomération de Montargis, 315 doses pour les 3 intercommunalités rurales du Montargois (105 doses pour la communauté de Communes de Canaux et Forêt en Gatinais, basée à Lorris ; 105 doses pour la 3CBO communauté de communes de la Cléry, du Betz et de l'Ouanne, basée à Château-Renard ; 105 doses pour la CC4V Communauté de Communes des Quatre Vallées, basée à Ferrières-en-Gâtinais).

A chaque fois, une répartition par commune selon son poids démographique a ensuite eu lieu (75 doses pour Montargis, 60 pour Châlette-sur-Loing, etc). Ainsi, la commune d'Amilly a eu droit à 67 places et a procédé à un tirage au sort pour inscrire les personnes qui seront vaccinées. Un choix que justifie Gérard Dupaty, le maire d'Amilly : "Je ne sais pas si c'est la meilleure formule, mais c'est ce qui nous a semblé le plus équitable."

Très peu de refus parmi les Amillois tirés au sort

Gérard Dupaty insiste : "Il nous a fallu boucler cela en quelques heures, le temps d'expliquer aux gens la démarche, de leur demander s'ils étaient volontaires et s'ils acceptaient de prendre le créneau proposé. Nous avons eu très peu de refus." Les habitants d'Amilly ainsi sélectionnés seront d'ailleurs les premiers à être vaccinés lundi après-midi à Montargis.

D'autres communes ont préféré gérer leurs places via leur centre d'action sociale ou en contactant des personnes âgées répertoriées pour le dispositif canicule. A Châlette-sur-Loing, il fallait appeler le standard de la mairie pour s'inscrire :

Retour au système national pour la suite des inscriptions

Selon Benoît Digeon, l'objectif pourra ainsi être atteint : "Surtout ne pas perdre de doses de vaccins au démarrage". En revanche, à partir du 25 janvier, les vaccinations au centre de Montargis seront faites après réservation via les plateformes de type Doctolib. Réservation qui sera (théoriquement) possible toute la semaine prochaine.