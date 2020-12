Covid-19 : les questions autour du vaccin Pfizer / BioNTech

"Je n'ai jamais vu une fréquence aussi élevée d'effets indésirables pour un vaccin". Ces mots forts sont ceux choisis par le professeur Eric Caumes, le chef du service infectiologie de la Pitié-Salpêtrière à Paris dans une interview au Parisien-Aujourd'hui en France après la publication de l'étude des scientifiques de la Food and Drug Administration, l'agence du médicament américaine, sur l'efficacité et les effets secondaires du vaccin distribué par Pfizer et BioNTech.

S'ils sont sans danger, les effets indésirables sont nombreux. Dans plus de huit cas sur dix, les patients ressentent une douleur autour du point d'injection, et une majorité des personnes testées disent ressentir de la fatigue et des maux de tête. Les symptômes restent classiques à la suite d'une vaccination mais c'est la proportion qui inquiète l'infectiologue. "45% ont du prendre un médicament contre la fièvre et la douleur (...) Non mais là c'est beaucoup trop, il y a peut-être un problème...".

La même étude indique toutefois que le vaccin réduit le risque de développer le Covid-19 de 95% après la deuxième dose reçue.

Déconseillé en cas d'importantes réactions allergiques au Royaume-Uni

Les autorités sanitaires britanniques ont également décidé de déconseiller son utilisation aux patients souffrant d'importantes allergies. Après le début, hier, de la campagne de vaccination pour les soignants et les personnes âgées, deux personnes ont mal réagi au traitement mais les deux "se remettent bien" ont expliqué les autorités. Ces deux personnes étaient d'ailleurs sujettes à de fortes allergies, à tel point qu'elles conservaient toujours de l'adrénaline en cas de fortes réactions lors de l'absorption de médicament ou de nourriture inappropriée.

En France pour l'instant, la distribution du vaccin reste soumise à l'examen de l'agence européenne du médicament qui doit donner, ou non, son feu vert d'ici le 29 décembre.