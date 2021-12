Covid-19 : les raisons de la flambée des chiffres en Occitanie

Les taux d'incidence explosent et le nombre de contaminations quotidiennes bat des records : plus de 208 000 cas de covid ont été recensés en France ce mercredi. L'Occitanie n'est pas épargnée avec près de 6000 nouveaux cas chaque jour. On vous explique pourquoi.

Ce n'est plus une vague, c'est un "raz-de-marée". L'expression a été employée ce mercredi par le ministre de la Santé Olivier Véran à l'annonce des 208.000 cas de Covid recensés sur les 24 heures précédentes. Cela représente plus de deux français contaminés chaque seconde : du jamais vu.

Plus de tests réalisés, donc plus de résultats positifs

En Occitanie, le taux d'incidence a augmenté de 20% en une semaine : près de 6000 nouveaux cas sont enregistrés chaque jour. Un boom des contaminations qui s'explique notamment par une hausse du nombre de tests réalisés. On n'a jamais autant testé que depuis la mi-décembre. Selon Santé Publique France, en Occitanie, il y a eu 569.741 tests pratiqués la semaine dernière. C'est plus de trois fois plus que l'an dernier à la même période. Une tendance confirmée par Jean-Marie Guillermin, le vice-président du conseil de l'ordre des pharmaciens d'Occitanie : "Les gens viennent davantage se faire tester, notamment en cette en période de fêtes pour les repas de famille ou les regroupements. Et plus il y a de tests réalisés, plus on trouve de positifs. En bout de chaîne, il y a aussi plus de cas contact qui viennent se faire tester."

Jean-Marie Guillermin, le vice-président du conseil de l'ordre des pharmaciens d'Occitanie © Radio France - Claudia Calmel

Pour Jean-Marie Guillermin, la démocratisation des autotests pourrait aussi avoir un rôle dans la hausse des contaminations : _"_Le problème, ce sont les faux négatifs. Un test mal réalisé peut laisser passer des cas positifs qui vont se promener dans la nature et donc risquer de contaminer d'autres personnes."

Quand on ajoute à ces facteurs le variant Omicron, très contagieux, on se retrouve avec des taux d'incidence jamais atteints dans la région : 670 cas pour 100.000 habitants la semaine dernière contre 94 l'an dernier à période équivalente.

La vague actuelle de Covid n'est pas terminée : selon le ministère de la Santé, le cap des 250.000 cas par jour pourrait être franchi début janvier.