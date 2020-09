Covid-19 : les rassemblements de plus de 10 personnes fortement déconseillés par l'ARS Bretagne

L'Agence régionale de Santé de Bretagne recommande désormais fortement d'éviter tous les rassemblements de plus de 10 personnes à partir de ce mercredi 22 septembre. En cause, la circulation active du virus dans la région.

Le rebond épidémique en Bretagne amorcé depuis quelques semaines se confirme. En témoignent les derniers chiffres communiqués par l'agence régionale de Santé en Bretagne (ARS) :"_Les taux d'incidence et de positivité des tests progressent de manières continue_. A ce jour, ils s'élèvent respectivement à 54 cas pour 100 000 habitants et 4,2%", précise l'autorité sanitaire.

Dans ces conditions, l'ARS Bretagne recommande désormais fortement d'éviter tous les rassemblements de plus de 10 personnes à partir de ce mercredi 22 septembre. L'autorité sanitaire invite à "réduire les interactions sociales en évitant toutes les réunions privées de plus de 10 personnes dans le cercle amical et familial".

Il ne s'agit pas d'une obligation, aucun arrêté préfectoral n'a été publié en ce sens, mais bien d'une recommandation. Mais l'ARS Bretagne précise :"De la responsabilité de chacun dépendra l'évolution de l'épidémie."