Covid-19 : les rassemblements privés et associatifs de plus de trente personnes interdits dans le Loiret

A partir de lundi prochain, les rassemblements familiaux, privés et associatifs de plus de trente personnes seront interdits dans le Loiret et soixante-huit autres départements en France, classés désormais en zone d'alerte. Décision du ministre de la Santé.