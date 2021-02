Covid-19 : les réanimations à la hausse en Berry mais le taux d'incidence en baisse

490 personnes sont mortes du Covid-19 en Berry depuis le début de la deuxième vague de l'épidémie, le 1er septembre. Le bilan s'est encore alourdi, selon les données publiées ce lundi par l'Agence régionale de santé. 10 décès sont à déplorer dans l'Indre et le Cher ces trois derniers jours. L'épidémie est encore particulièrement virulente dans le Cher.

On observe également une hausse des patients en réanimation. 17 malades du coronavirus sont en soins intensifs en Berry, c'est trois de plus en 72 heures : 10 dans le Cher et 7 dans l'Indre. Et les hospitalisations augmentent également avec 171 patients pris en charge dans nos deux départements.

Une baisse du taux d'incidence

Le point positif, c'est la baisse du taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de personnes contaminées pour 100 000 habitants. Il passe de 262,50 à 236,30 dans l'Indre. Et de 201,40 à 185,60 dans le Cher, soit le taux d'incidence le plus bas observé depuis le 4 janvier dernier. Cela démontre une circulation moins active du virus.

Enfin, l'ARS indique que 67 058 doses de vaccins ont déjà été utilisées en région Centre-Val de Loire. 65 169 pour la première injection et 1 889 pour la seconde injection.