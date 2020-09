La préfecture du Bas-Rhin interdit les rassemblements de plus de dix personnes en soirée, dans les parcs et dans plusieurs quartiers, à partir de 21h, à Strasbourg, Schiltigheim et Illkirch-Graffenstaden. La mesure, effective dès ce jeudi 24 septembre, vise à freiner la circulation du Covid-19.

Covid-19 : les rassemblements de plus de dix personnes interdits dans les parcs de Strasbourg en soirée

La préfète du Bas-Rhin, Josiane Chevalier, vient de publier un nouvel arrêté pour lutter contre la propagation du Coronavirus. Il interdit les rassemblements de plus de dix personnes, en soirée, à Strasbourg et dans deux grosses communes de sa banlieue, Schiltigheim et Illkirch-Graffenstaden.

Les regroupements seront interdits dès ce jeudi 24 septembre 2020 au sein des parcs et jardins des trois communes, sur les quais, aux abords des plans d'eau, à partir de 21h. Plusieurs quartiers très prisés des étudiants sont également concernés par cette mesure, comme la Krutenau, à Strasbourg, ou encore la place du Marché Gayot, en centre-ville.

L'arrêté vise aussi les abords de la cathédrale de Strasbourg, la place de la Gare, la place des Halles, la place de la République ou encore la presqu'île Malraux.

A Schiltigheim, en dehors des jardins publics, une seule place est privée de rassemblement nocturne, la place de la Mairie.

Le campus d'Illkirch en ligne de mire

A Illkirch-Graffenstaden, l'arrêté cible le Forum de l'Ill, le Cours de l'Illiade et surtout le campus universitaire. Plusieurs clusters ont été repérés ces derniers jours,à la fois parmi les étudiants, nombreux dans la commune, et au sein du centre socio-culturel le Phare de l'Ill. Une série de dépistages a été organisée dans la ville et au cœur du campus.

Cet arrêté est en vigueur jusqu'au 15 octobre.

"Le virus circule de façon très active dans le département du Bas-Rhin", insiste la préfecture dans un communiqué. "Depuis une dizaine de jours, ce sont 100 à 120 nouveaux cas qui sont testés positifs chaque jour. Un grand nombre de nouveaux cas relèvent de regroupements familiaux ou de rassemblements festifs".

Les restaurateurs invités à respecter les règles sanitaires

Josiane Chevalier a annoncé il y a quelques jours que les arrêtés sur le port du masque obligatoire à Strasbourg et dans les communes de plus de 10.000 habitants étaient renouvelés jusqu'au 15 octobre.

La préfète du Bas-Rhin communique aussi en direction des hôteliers-restaurateurs de la capitale alsacienne. Elle a rencontré leurs représentants ce mercredi 23 septembre pour leur rappeler les consignes à appliquer dans leurs établissements : tables éloignées les unes des autres, pas de consommation debout, pas de piste de danse.

Le détail des rues ou lieux dans lesquels les rassemblements de plus de dix personnes en extérieur sont interdits à partir de 21 heures >>>

Pour la commune de Strasbourg :

place de la Gare

place Hans Arp

place du Foin

place de Zurich

place d’Austerlitz

rue d’Austerlitz

place du marché Gayot

rue du 22 novembre

rue des Frères

Grand rue

rue des Juifs

place Kléber

place des Halles

place Broglie

place de la République

place du Château

place de la Cathédrale

place de l’Homme de fer

place Gutenberg

place Saint-Etienne

place des Tripiers

place Saint-Nicolas aux Ondes

Presqu’île André Malraux

Pour la commune d’Illkirch-Graffenstaden :

devant le forum de l’Ill (route de Lyon)

Cours de l’Illiade

dans l’ensemble de la zone du campus d’Illkirch et du parc d’innovation (Boulevard Gonthier d’Andernach, rue Benjamin Baillaud, Boulevard Sébastien Brant, rue Eugénie Brazier, rue JeanDominique Cassini, rue de la ceinture, rue le Corbusier, rue Léon Foucault, rue Laurent Fries, rue Urs Graf, rue Gruninger, rue de l’Industrie, route Alfred Kastler, rue Geiler de Kaysersberg, rue Lixenbuhl, route du rhin, rue Matthias Ringmann, chemin du routoir, rue Jean Sapidus, rue Vincent Scotto, rue Sodbronn, rue Tobias Stimmer).

Pour la commune de Schiltigheim :

place de la Mairie

Pour les trois communes : les parcs et jardins, sur les quais et aux abords des plans d’eau

