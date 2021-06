Covid-19 : les Restos du cœur et la CPAM de la Somme s'associent pour proposer la vaccination au plus démunis

Les Restos du cœur plaident pour une meilleure prise en compte des publics fragiles et précaires dans la stratégie vaccinale contre le Covid-19. Une expérimentation a donc lieu dans le département à partir de ce mardi, avec la CPAM. "Les Restos ouvrent les portes de leurs centres de distribution alimentaire aux agents de la Caisse primaire d'assurance maladie, où viennent les personnes accueillies, explique Gilles Sellier, responsable départemental des Restos du cœur dans la Somme. Le personnel de la CPAM va simplement leur proposer un rendez-vous dans un centre de vaccination. Les centres de Restos du cœur n'ont pas vocation à devenir des centres de vaccination", détaille-t-il. Le centre d'Etouvie, à Amiens, les accueillera ainsi jeudi 3 juin, puis "cette opération va se déployer sur toute la Somme, c'est-à-dire sur les 28 autres centres des Restos du cœur".

"On estime que ceux qui ont parfois le plus besoin du vaccin sont ceux qui en sont le plus éloignés", estime Gilles Sellier. "Ils ne se sentent parfois pas concernés. Il y aussi la peur, un manque d'explication, donc on se doit de les informer. On a aussi une population de migrants et eux ne savent pas comment s'y prendre, tout simplement. On pense donc que l'on peut apporter notre pierre à l'édifice."