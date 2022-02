Covid 19 : les restrictions sanitaires allégées dès ce vendredi soir au Luxembourg

Les députés luxembourgeois ont voté l'allègement des restrictions sanitaires au Grand-Duché. Désormais, plus besoin de pass vaccinal pour aller dans les lieux de culture et de loisirs. Les bars et les restaurants peuvent à nouveau ouvrir au-delà de 23h.

C'était serré - 31 voix pour et 28 contre - mais la Chambre des députés luxembourgeoise a tranché : les restrictions sanitaires sont allégées, depuis ce vendredi soir au Grand Duché.

Fin du pass vaccinal pour les lieux de culture et de loisirs, fin du pass sanitaire systématique pour aller travailler

Plus besoin de pass vaccinal pour aller au restaurant, au cinéma, dans un bar ou un lieu de loisir ou de culture. Pour tous ces endroits, le Luxembourg revient à un régime 3G, l'équivalent de notre pass sanitaire (testé, vacciné, ou guéri). Idem pour les activités périscolaires pour les plus de douze ans. Par ailleurs, il fallait depuis la mi janvier ce pass sanitaire pour aller travailler : ce n'est plus obligatoire pour le secteur privé, le choix est laissé à l'employeur. Ca reste le cas, en revanche, pour les administrations étatiques et communales.

Les bars et les restaurants pourront ouvrir plus tard

Autre changement : les bars et les restaurants peuvent à nouveau ouvrir au delà de 23h. Les jauges pour les rassemblements passent de 200 à 2000 personnes, au delà desquelles il faut toujours demander une autorisation à la Direction de la Santé.

Changement des règles d'isolement

Enfin les personnes cas contacts n'ont plus besoin de s'isoler. Si une personne est positive au Covid, elle pourra sortir de quarantaine dès qu'elle aura effectué deux tests négatifs à au moins 24h d'intervalle.