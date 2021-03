Covid-19 : les restrictions supplémentaires devront être "proportionnées", prévient Stéphane Troussel

Encore opposé, il y a quelques jours, à l'idée d'un reconfinement, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis ne se fait plus guère d'illusion aujourd'hui. Mais Stéphane Troussel prévient : si restrictions supplémentaires il y a, celles-ci devront être "proportionnées".

"S'il n'y a pas d'autre choix que de prendre des restrictions supplémentaires, celles-ci devront être très proportionnées", a déclaré ce mercredi 17 mars 2021, sur franceinfo, Stéphane Troussel, le président (PS) du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, l'un des départements où le virus du Covid-19 circule le plus aujourd'hui.

"Une situation particulièrement préoccupante"

Si l'élu répète "que le confinement doit être l'ultime recours", il déclare qu'il ne s'opposera pas à un éventuel reconfinement partiel ou total de l'Île-de-France. _"S'il n'y a pas d'autre choix que de prendre des restrictions supplémentaires, je ne m'y opposerai pas, bien évidemment, mais celles-ci devront être très proportionnées. Chacun devra les respecter en responsabilité parce que la situation est particulièrement préoccupante". Il ajoute : "quelque soit la solution retenue, tout doit être fait pour ancrer une campagne de vaccination beaucoup plus robuste, beaucoup plus solide dans le temps. Le temps est venu d'élargir les publics concernés par la vaccination_".

Mettre le paquet sur la vaccination

Stéphane Troussel pointe du doigt les discours incohérents à la tête de l'État concernant le vaccin AstraZenaca : "Bien sûr le principe de précaution doit passer avant tout, mais entre le Premier ministre qui annonce dimanche que c'est OK pour le vaccin AstraZeneca et le président qui le suspend lundi, il faut urgemment clarifier la situation. J'attends avec impatience les décisions des autorités de santé", dit le président du conseil départemental.

Accélérer le dépistage dans les établissements scolaires

Enfin, sur la stratégie de dépistage dans les établissements scolaires, là encore, il y a là encore des lacunes, estime Stéphane Troussel. "En Seine-Saint-Denis, j'ai 350 000 élèves de la maternelle au lycée, je n'ai pas suffisamment de visibilité, par exemple, sur ce qui a été fait dans les établissements scolaires. J'ai une dizaine de collèges seulement sur 130 qui ont été concernés par les dépistages. Il faut aller beaucoup plus loin à la fois pour identifier les élèves contaminés, les isoler et ne pas fermer les établissements scolaires en cas de contamination".