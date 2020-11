Covid-19 : les sociétés des courses hippiques de Craon et de Méral offrent des cafetières aux soignants

Société des courses Hippiques Craon et Méral

Les soignants ont besoin de réconfort dans cette période compliqué pour eux. Ils se battent tous les jours pour sauver des vies, pour faire reculer l'épidémie de Covid-19. Les sociétés des courses hippiques de Craon et de Méral et l'entreprise Atmos Propreté ont offert des cafetières pour équiper les salles de pause de l'hôpital de Laval. Un geste de soutien et de remerciement pour le dévouement du personnel expliquent-elles.