Les soignants des hôpitaux bourbonnais et aurillacois finalement concernés par la prime Covid de 1.500 euros

Il y a un peu moins d'un mois, le gouvernement avait annoncé le versement d'une "prime Covid", dont le montant serait variable selon les zones géographiques. Elle s'élevait à 1.500 euros pour les personnels de 40 départements les plus touchés par le coronavirus. Et cela ne concernait pas l'Auvergne. Même si le combat était davantage dans l'obtention d'augmentation de salaires et de moyens supplémentaires pour travailler dans de meilleures conditions, les soignants exerçant dans des départements qui devaient ne percevoir "que" 500 euros de prime.

Le ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran a finalement entendu la demande portée par des députés auvergnats. Les trois Centres Hospitaliers de Moulins, Montluçon et Vichy, ainsi que celui d'Aurillac font désormais partie de la liste. Le décret sorti la nuit dernière prévoit que ces établissements pourront majorer la prime jusqu’à 1.500 euros pour les agents ou les services particulièrement mobilisés pendant la crise Covid-19. La députée LREM de l'Allier Bénédicte Peyrol a relayé la nouvelle sur les réseaux sociaux.

Pour 40% des agents sur certains critères

Mais les organisations syndicales apportent un gros bémol à cet élargissement zonal de la prime Covid. Tout le monde n'y aura pas droit. Des quotas ont été fixés dans chaque établissement. Les directeurs des hôpitaux concernés ont une latitude pour verser la prime à 40% de leurs agents sur certains critères. Pour Véronique Garandel déléguée FO au centre hospitalier de Moulins, le compte n'y est pas "Notre revendication, c'était 1.500 euros pour tous les agents de l'hôpital, maintenant il va y avoir des négociations pour savoir qui doit l'avoir, qui ne doit pas l'avoir, ça n'est pas normal, c'est totalement injuste. Cette prime tout le monde la mérite, non pas parce que nous avons été énormément sollicité, ça fait partie de notre mission de service public, mais nous la méritons parce que nous avons travaillé dans des conditions matérielles dégradées avec du matériels périmé."

La relative satisfaction des syndicats après cette décision du ministre de la santé ne fera pas faiblir la mobilisation poursuit Véronique Garandel "Nous vous donnons rendez-vous avec l'ensemble des syndicats pour une journée de grève le 16 juin avec toujours les mêmes revendications; l'augmentation des salaires de 300 euros par agent, le dégel du point d'indice, l'augmentation des effectifs et du budget des hôpitaux et l'arrêt de la tarification à l'acte entre autres revendications."

Aurillac sinon rien

Certains personnels cantaliens du Centre Hospitalier d'Aurillac vont également percevoir cette prime majorée. Dans un courrier en date du 2 juin dernier, Vincent Descoeur avait interpellé le ministre des Solidarités et de la Santé pour défendre l'engagement des soignants de son département. Le député cantalien vient aussi d’obtenir une première réponse. "C’est une première avancée, dont il faut se féliciter".

Vincent Descoeur réclame dans une lettre écrite au ministre la prime de 1.500 euros pour les soignants cantaliens - © Vincent Descoeur

Vincent Descoeur regrette toutefois que tous les établissements hospitaliers du Cantal ne soient pas concernés, tout comme les cliniques privées, dont le CMC de Tronquières dans le Cantal, qui ne sont pas visées par ce décret alors qu’elles ont elles aussi pris en charge des malades et participé à la lutte contre la pandémie. "Je reste mobilisé pour que cette reconnaissance s’applique aussi aux intervenants à domicile et plus largement à tous les personnels qui se sont mobilisés durant la crise. Sans perdre de vue qu’au-delà des primes exceptionnelles, c’est une revalorisation durable de leurs métiers et rémunérations qu’attendent légitimement les personnels de santé".