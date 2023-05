Covid-19 : les soignants non-vaccinés franc-comtois vont pouvoir être réintégrés, "une annonce trop tardive"

Ils sont plusieurs milliers à avoir attendu cette décision. Le ministre de la Santé François Braun a annoncé lundi dernier la réintégration des soignants non-vaccinés à la mi-mai. Reste encore à paraître un décret dans ce sens.

ⓘ Publicité

Les soignants qui n'avaient pas reçu de dose de vaccin contre le covid-19 avaient été suspendus de leurs exercices en août 2021. Depuis, nombreux se sont battus pour récupérer leur poste, d'autres ont abandonné totalement l'idée de refaire leur métier d'antan. Quand certains se demandent encore s'ils veulent réintégrer leur service.

Cette décision du ministère de la Santé est la conséquence de l'avis favorable, fin mars, de la Haute autorité de santé qui préconisait la levée de l'obligation vaccinale contre le coronavirus pour les soignants.

Les députés ont adopté hier une proposition de loi pour abroger, et pas seulement suspendre, l'obligation vaccinale des soignants. "Le complotisme l'a emporté sur la science", déplore François Braun. Un vote qui a pu avoir lieu sans la présence assez nombreuse de députés de la majorité.

"Une annonce trop tardive" pour Me Grimbert

"À titre personnel, je suis soulagé mais c'est bien trop tard parce que ça fait déjà un an, un an et demi que ça dure", réagit Maître Anne-Sylvie Grimbert qui a défendu une centaine de soignants non vaccinés en Franche-Comté. "Depuis septembre 2021, il y a des milliers de soignants qui ont été suspendus de leurs fonctions avec aucune rémunération, pas de congés, pas d'ancienneté, à la rue purement et simplement."

Elle met en avant ces soignants suspendus qui ont dû trouver un autre travail quand cela a été possible : "Ils ont été obligés de trouver d'autres boulots, obligés de rompre leur contrat de travail pour vivre tout simplement."

Enfin, Me Grimbert exprime aussi les situations inconvenantes qui risquent de se dérouler lors du retour de certains soignants non-vaccinés à leurs anciens postes : "Ils ont des collègues avec qui cela va être tendu, donc c'est pas simple pour eux. Donc je ne suis pas sûr qu'ils soient nombreux ceux qui vont retourner dans leurs anciens métiers."

"Je reste méfiant", selon un ancien infirmier franc-comtois

"Il y a un an, le président de la République avait déjà fait allusion à une levée de l'obligation vaccinale chez les soignants", rappelle Daniel (prénom changé, NDLR). Ce dernier, ancien infirmier reste donc méfiant, tant que le décret ne sera pas paru d'ici la mi-mai, comme l'a annoncé François Braun, le ministre de la Santé.

Daniel qui hésite à retourner à son ancien poste, si le gouvernement le lui permet : "Les établissements de santé ont suspendu des gens mais en ont embauché d'autres depuis." Malgré tout, "je serais soulagé de pouvoir à nouveau gagner un salaire, et faire le métier pour lequel j'ai été formé. Donc ce serait un soulagement quand même, celui qui arrive après la méfiance."