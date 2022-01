Covid 19 : un cluster au centre pénitentiaire de Moulins

"La situation est très inquiétante". Jihad El Hajaoui énumère ses collègues testés positifs ces derniers jours. Ils sont cinq à Riom, et douze à Moulins détaille le secrétaire régional du syndicat SNP-FO. Dans les cellules, c'est la promiscuité, et les détenus se montrent plutôt réticents à se faire vacciner. "La très forte réticence des détenus explique en partie la faiblesse relative de la couverture vaccinale", indique la Direction Générale de la Santé. Dès l’arrivée en prison, "chaque nouveau détenu se voit proposer la possibilité d’être vacciné", précise pourtant le Ministère de la Justice.

Surpopulation carcérale

Mais les chiffres confirme le faible taux de protection en milieu carcéral, car seulement 47% des détenus dans les prisons françaises ont un schéma vaccinal complet, contre 76,9% de la population. Selon le dernier recensement de l'administration la semaine dernière, sur une population de 69 992 personnes détenus, 32 758 avaient reçu deux doses de vaccin, 38 532 ont reçu au moins une dose, et 11 871 ont reçu une dose de rappel.

Je constate qu'il n'y a pas eu tellement de vaccins fait dans la population pénale... Jihad El Hajaoui, secrétaire régional SNP-FO

Un dernier bilan, qui fait état de 863 cas positifs dans les prisons. Ils n'étaient que 370 la semaine précédente. Les surveillants regrettent également que l'administration n'ait pas recours à des dépistages massifs dans les établissement touchés par la pandémie. "Si je prends l'exemple de Moulins, un détenus était positif dans l'aile droite, et un agent dans le quartier disciplinaire, mais on a testé que la population de l'aile droite, c'est dommageable" constate Jihad El Hajaoui.

Les surveillants réclament plus de tests en milieu carcéral © Maxppp - Robert Michael

A Moulins, les détenus sont parfois trois, voir quatre dans la même cellule. Jihad El Hajaoui ajoute, "ça déborde, on ne pourra pas gérer la crise sanitaire si on ne désengorge pas nos prisons" poursuit le représentant syndicale. "On oublie aussi qu'il y a des agressions, nous sommes donc au contact physique avec les personnes détenues et nos collègues, alors la distanciation sociale on la met de côté". Le surveillant stigmatise également l'administration car "car pour les parloirs, dans les salons, ou les unités de vie familiales, on ne demande ni test négatif, ni passe sanitaire pour celles et ceux qui viennent de l'extérieur".