Covid-19 : les taux d'incidence poursuivent leur envolée en Pays de la Loire

Il s'agit bien d'une sixième vague, et les Pays de la Loire n'y échappent pas. Selon l'ARS (Agence Régionale de Santé), la circulation du virus est très active en cette fin de mois de mars. En une semaine, 57.000 personnes ont été contaminées par le covid dans la région. Ce jeudi le taux d'incidence dépasse les 1300 cas pour 100.000 habitants. Il a augmenté de 47% en sept jours. C'est en Vendée qu'il est le plus élevé avec 1512 cas pour 100.000 habitants, en Loire-Atlantique il est de 1317. L'autre indicateur qui montre ce rebond est le taux de positivité des tests. 37% des tests effectués dans la région sont positifs. 35% en Loire-Atlantique et et 41% en Vendée.

Une vague triple

Cette vague est marquée par la recrudescence des contaminations d'une part, mais aussi une épidémie de grippe décalée et le retour de la gastro-entérite. Trois facteurs qui affectent l'offre de soins. Une partie des urgences des hôpitaux est saturée et les absences se multiplient parmi le personnel. Avec la levée des restrictions dans les lieux clos à la mi-mars, l'agence invite d'ailleurs à être particulièrement vigilant. Elle appelle à un respect des gestes barrières, notamment le port du masque, même s'il n'est plus obligatoire.