Covid-19 : les taux d'incidence en baisse à Saint-Étienne et dans la Loire

Le fléchissement amorcé la dernière semaine d'octobre semble se confirmer dans la métropole de Saint-Étienne et dans le département de la Loire concernant l'épidémie de coronavirus. Selon le bilan épidémiologique de l'Agence régionale de santé pour la semaine du 2 au 8 novembre, les taux d'incidence stéphanois et ligérien sont en baisse, ils repassent sous la barre des 1000 pour 100 000. Ces taux restent toutefois relativement élevés : 909 pour 100 000 pour Saint-Étienne Métropole (chiffre provisoire) et 952 pour 100 000 pour le département de la Loire (au 9 novembre). Plus de 25 000 personnes ont testées au coronavirus dans le département entre le 2 et le 9 novembre, le taux de positivité est de 31%.

Impact sanitaire accentué dans les Ehpad

L'Agence régionale de santé rappelle que, malgré une évolution à la baisse des indicateurs Covid-19 dans toute l'Auvergne-Rhône-Alpes (à l'exception de la Savoie), la région reste la plus touchée par l'épidémie en ce début novembre. "La circulation du virus semble enfin ralentir, tout en restant à un niveau très élevé", commente l'ARS, qui précise que "l'impact sanitaire s’accentue, en particulier dans les EHPAD". Au 11 novembre, 125 clusters actifs (soit 48% des clusters recensés dans la région) ont en effet été identifiés dans les maisons de retraite de la région (dont 4 dans la Loire et 15 en Haute-Loire).