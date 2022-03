Covid-19 : les taux d'incidence s'envolent de nouveau en Pays de la Loire

L'épidémie de covid-19 est loin d'être terminée en Pays de la Loire. Selon l'ARS (agence régionale de santé), la circulation du virus est très active dans la région depuis le début du mois de mars. Ce vendredi, le taux d'incidence dépasse les 1000 cas pour 100.000 habitants dans quatre départements. il a augmenté de 40% en une semaine. C'est en Mayenne qu'il est le plus élevé (1284), il est de 1221 en Vendée, 1048 dans la Sarthe, de 1032 en Loire-Atlantique et de 955 dans le Maine-et-Loire.

Appel à la vigilance

L'autre marqueur qui illustre ce rebond c'est le taux de positivité des tests, un tiers des dépistages sont positifs dans la région, près de 41 % en Mayenne et 38% en Vendée. Dans ce contexte, l'agence régionale de santé appelle à la plus grande vigilance et notamment au respect des gestes barrières. L'ARS considère également que le port du masque, même si l'obligation générale est levée, est très fortement recommandé dans certains lieux clos ou mal aérés.