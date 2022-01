Covid-19 : les territoires ultramarins recevront en priorité le vaccin Novavax, annonce l'Elysée

Emmanuel Macron a annoncé ce jeudi que les territoires ultramarins recevront en priorité le vaccin Novavax, sans ARN messager, qui peut être une réponse à la résistance à la vaccination qui touche certains départements, a indiqué l'Elysée. Le président de la République s'est entretenu en visio-conférence avec des élus des départements et collectivités d'outre-mer, actuellement en état d'urgence sanitaire, en présence des ministres des Outre-mer, Sébastien Lecornu, et de la Santé Olivier Véran.

Sept départements et collectivités d'outre-mer sont actuellement placés en état d'urgence sanitaire : la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Mayotte, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. "Le président a voulu assurer aux élus que les territoires ultramarins seront priorisés pour les livraisons du Novavax qui est un vaccin sans ARN messager et qui peut apporter des réponses dans des départements où la vaccination a pu progresser plus lentement qu'ailleurs", a assuré l'Elysée.

Des précisions sur le pass vaccinal

"Le président a pu préciser les choses sur le pass vaccinal", a ajouté l'Elysée. "Si la Réunion et Mayotte sont entrés dans le schéma du pass-vaccinal dès le 24 janvier à l'image de l'Hexagone, aux Antilles et en Guyane une concertation a lieu." La présidence évoque une "approche pragmatique de différenciation d'adaptation" et "à l'issue des concertations qui sont menées", les préfets indiqueront le calendrier dans lequel le pass vaccinal va être appliqué dans ces départements et collectivités, selon l'Elysée.

Le président a également "garanti aux élus que l'évolution de la situation pouvait conduire à de nouveaux renforts" sanitaires, selon la même source. Des renforts nationaux sont d'ores et déjà présents outre-mer, avec 90 personnels sanitaires en Martinique, huit à la Réunion, six à Saint Martin et 50 à Mayotte.

Par ailleurs, "une mission du service de Santé des armées se déploie dès ce [jeudi] soir à la Réunion pour voir de quelle manière il va être efficace de venir renforcer les services hospitaliers de ce département", a déclaré l'Elysée. Les services hospitaliers de la Réunion sont sous forte tension au moment où cette île est balayée par la déferlante Omicron, avec le taux d'incidence le plus élevé de France.