Covid-19 : les tests antigéniques erronés à cause du froid dans des barnums de dépistage parisiens

Les tests antigéniques sont sensibles au froid et peuvent générer de faux résultats positifs. Les pharmaciens tirent la sonnette d'alarme et pointent les tentes de dépistage qui sont installées au milieu de nulle part, loin des officines, des laboratoires ou des cabinets médicaux.

Les autorités sanitaires le rappellent en plein hiver : les tests antigéniques, quand ils sont laissés à une température trop basse (en dessous de 2 degrés), peuvent générer une série de faux positifs. Une réaction chimique au moment où l'on verse le diluant sur la petite cassette qui nous indique si on est malades. En plein hiver, le risque existe. D'autant que de nombreux Français vont se faire tester dans des barnums de pharmacie installés dans la rue. Des tentes blanches qui ont fleuri dans les rues de Paris.

Des barnums à plusieurs kilomètres de leur centre médical

Comme sur la place du Trocadéro, dans le 16ème arrondissement. Capuche sur la tête, les pieds collés au petit chauffage d'appoint, Alan attend les patients sous l'une des deux grandes tentes blanches installées sur le trottoir, serré contre sa collègue. "On est fort frigorifiés ! Là-bas c'est ma tente mais comme on n'a qu'un chauffage je me suis mis avec elle."

Le testeur antigénique de 18 ans a commencé il y a une semaine, il a été formé deux heures par le centre médical qui l'embauche. "C'est bête ! On a juste à rentrer un coton-tige dans le nez et attendre le résultat. Après on l'envoie à l'infirmier qui l'envoie par mail au patient." Pas de professionnel de santé sur place, la structure qui gère ses barnums se trouve à six kilomètres de là. Et les tests restent toute la journée dans le froid au risque de fausser les résultats et de générer de faux positifs !

Les pharmaciens réclament plus de contrôles

Pratique toute autre dans cette pharmacie du 15ème. Un cabanon juste devant l'officine, Diamanta étudiante en pharmacie fait sans cesse des allers retours, "On rentre tout de suite les ramener à l'intérieur pour que les résultats soient le plus fiables possible."

A part l'écouvillon, diluant et cassette de dépistage restent à l'intérieur. Pas question de compromettre les tests pour le pharmacien Laurent Halwani. "Quand on est responsables, on est responsables de A à Z. Il faut vraiment que l'on communique le résultat le plus juste !" L'union des pharmaciens d'officines appelle d'ailleurs l'Etat à multiplier les contrôles des barnums sauvages. Son porte-parole, Gilles Bonnefond conseille aux patients de les éviter.