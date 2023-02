Covid-19 : les tests des Français vaccinés ne seront plus remboursés intégralement

Si vous avez des symptômes du Covid et que vous êtes vaccinés, votre test ne sera plus remboursé intégralement par la Sécurité sociale dès ce mercredi. Le gouvernement l'a annoncé ce mardi dans le Journal officiel. En revanche, le remboursement total sera maintenu pour certaines catégories.

"Le ralentissement notable de la circulation du virus SARS-CoV-2 permet d'adapter la stratégie de dépistage en la rapprochant des règles de prise en charge de droit commun", estime le ministère de la Santé dans un arrêté. Jusqu'à maintenant, tous les Français vaccinés pouvaient bénéficier du remboursement intégral, le gouvernement ayant exclu fin 2021 les non-vaccinés de cette prise en charge gratuite.

Une prise en charge partielle pour les vaccinés

Pour tous les cas où un remboursement total n'est plus prévu, l'Assurance maladie en prendra toutefois toujours une grande partie à sa charge : 70% quand le test est effectué par un médecin ou un pharmacien, 60% quand il est fait par un infirmier ou un kinésithérapeute. En tenant compte de ce que rembourseront les mutuelles, "la très grande majorité" des Français n'auront toujours rien à payer, a assuré le ministère de la Santé dans un communiqué publié ce mardi pour préciser les conséquences de la mesure.

Le remboursement total seulement pour certaines catégories

Désormais, cette prise en charge intégrale ne bénéficiera qu'à certaines catégories de la population. En revanche, la distinction entre vaccinés et non-vaccinés va disparaître. Parmi les personnes qui pourront toujours se faire tester gratuitement sans ordonnance, figurent les personnes de plus de 65 ans, les mineurs et les soignants. Ce sera aussi possible pour les personnes souffrant d'une pathologie qui nécessite un traitement long ou coûteux, dites affections de longue durée (ALD).

Enfin, le test sans ordonnance restera logiquement gratuit si une campagne de dépistage est organisée au niveau local. L'arrêté ne dit pas explicitement, par ailleurs, dans quelle mesure les tests continueront à être remboursés intégralement s'ils sont prescrits par un médecin.