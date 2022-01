Covid-19 : "Les tests excessifs n'ont plus beaucoup d'intérêt dans les formes bégnines"

Interrogé par France Bleu Alsace ce jeudi 26 janvier, le président de SOS Médecins 68, estime qu'il faut désormais se poser la question des tests de dépistage du Covid-19. "Les tests excessifs n'ont plus beaucoup d'intérêt dans les formes bénignes et chez ceux qui n'ont pas de facteurs de risques", estime Frédéric Tryniszewski.

Réduire les tests aux personnes à risques

Selon lui, "il y a trop d'attentes et trop de tests aujourd'hui. On pourrait réduire ses tests aux personnes à risques ou pour se rendre à l'hôpital, plutôt que de tester de simples rhumes qui n'auront pas plus de conséquences que ça au bout de quelques jours."

En l'espace d'un mois, le nombre de tests réalisés en France a plus que doublé pour avoisiner les deux millions depuis le 3 janvier. Une stratégie assumée par l'exécutif mais contestée.