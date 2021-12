Covid-19 : les Tourangeaux se ruent sur les tests avant les fêtes de Noël

Les fêtes riment avec tests, cette année. Avant de retrouver leurs proches pour Noël, en pleine 5ème vague de Covid, les Tourangeaux sont nombreux à se faire dépister, comme les y encourage d'ailleurs le président de la République, Emmanuel Macron. Les centres de dépistage et les pharmacies d'Indre-et-Loire sont sur le pont, pour répondre à la demande.

Se tester pour ne pas contaminer ses proches

"Ça n'arrête pas ! Je fais un test toutes les deux minutes", indique Laurène, étudiante en pharmacie et unique préleveuse du centre installé au Palais des Sports à Tours. Une cadence élevée, qui n'empêche pas une file d'attente de plusieurs dizaines de mètres dehors. "Plus d'une heure à attendre !" Mais pour Anne-Lise, c'est un passage obligé avant le réveillon. "J'ai de la fièvre et une sinusite. Je veux être sûre que ce n'est pas le Covid pour ne pas contaminer mes proches."

Beaucoup de personnes symptomatiques et de cas contact défilent, mais certains viennent aussi uniquement par précaution. "On va voir mes parents qui ont plus de 80 ans, donc mieux vaut se faire tester avant", explique Luc, accompagné de ses deux garçons. Et si le test est positif ? "Et bien on restera à la maison... Pas de Noël !"

L'attente est parfois longue pour se faire tester sans rendez-vous au centre du Palais des Sports de Tours, en cette période de fêtes. © Radio France - Chloé Martin

Pas question d'annuler les festivités pour Alban. "C'est trop tard, ma famille est déjà dans le train !", sourit-il. Mais prudence malgré tout, lui, sa femme, ses parents et beaux-parents se font tous tester. "Au moins, on le saura et on pourra s'adapter en fonction, aérer plus, manger à côté ou masqué... Si personne ne l'a, ça enlèvera cette épée de Damoclès au-dessus de nous !"

Les pharmacies sur le front des dépistages antigéniques et des auto-tests

Les pharmacies tournent également à plein régime. "On va faire 300 tests cette semaine dans notre officine", note Nicolas Hay, pharmacien à Vernou-sur-Brenne et vice-président de l'Ordre des pharmaciens d'Indre-et-Loire. "C'est 9h de travail par jour, je déborde même sur les horaires d'ouverture." Certains des ses confrères abandonnent quelques jours la vaccination. "Vu l'engouement, ils ont préféré décaler et mettre toutes leurs forces vives dans les tests", remarque-t-il.

"C'est autant de clusters évités - Nicolas Hay, vice-président de l'Ordre des pharmaciens d'Indre-et-Loire

Même engouement sur les auto-tests, pas valables pour le pass sanitaire, mais qui peuvent rassurer avant de voir ses proches. "On commence à être en rupture un peu partout. On en a reçu hier, et en à peine une journée, on en a déjà vendu 400. Ça part très, très vite", souligne Nicolas Hay, pour qui c'est tout de même une bonne chose. "Les cas positifs, et il y en a, n'iront pas réveillonner en famille. C'est autant de clusters évités."

Attention : le centre de dépistage du Palais des Sports est fermé les samedis 25 décembre et 1er janvier.