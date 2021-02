Covid-19 : "Les vacances scolaires sont une opportunité" pour le président du syndicat de médecins MG France

"Je crois que les vacances scolaires sont une opportunité, parce qu'on l'a vu lors des précédents confinements, la fermeture des écoles a été bénéfique" pour ralentir la progression de l'épidémie de coronavirus, assure Jacques Battistoni, médecin généraliste et président du syndicat de médecins de ville MG France. Il était l'invité de France Bleu Normandie ce lundi 1er février.

"On a deux semaines, peut-être trois semaines devant nous pendant le mois de février où on peut probablement arriver à conjuguer l'effet des vacances, et des autres mesures prises récemment", estime le médecin, qui a son cabinet à Ifs, dans l'agglomération caennaise : "L'un plus l'autre peut peut-être permettre de donner un coup de frein à l'épidémie".

Les médecins généralistes attendent de pouvoir vacciner dans leurs cabinets

Le médecin voit également d'un bon oeil l'arrivée du vaccin AstraZeneca, qui devrait être autorisé en France ce mardi. Les conditions pour le stocker et le transporter sont moins complexes que pour les deux autres, puisqu'il n'y a pas besoin de supercongélateur : "Les médecins sont capables de vacciner, et de repérer les publics les plus fragiles dans leur patientèle", assure-t-il.

"L'idée serait que les pharmaciens nous mettent à disposition des lots de vaccin chaque semaine, qu'on garderait dans un frigo, et qu'on ferait au fil de l'eau ou avec une plage de consultations", espère Jacques Battistoni. Il estime que cette vaccination pourrait se mettre en place "d'ici 10 à 15 jours".