COVID-19 : les vaccinations en chute libre dans les centres de vaccination de la Marne et des Ardennes

Depuis la fin des vacances d'été, le nombre moyen de premières injections dans la Marne et les Ardennes est en constante baisse et les centres de vaccination se vident. Certains pourraient à terme fermer leurs portes, faute de patients.

Après l'explosion des vaccinations qui a suivi l'instauration du pass sanitaire, les centres de vaccination se vident. Dans toute la France, on ne compte désormais plus que 40.000 personnes qui sautent le pas et qui reçoivent leurs premières doses chaque jour en moyenne contre quasi 400.000 au milieu de l'été, au plus fort de la campagne de vaccination. La Marne et les Ardennes n'échappent pas à ce phénomène.

Trois à quatre fois moins de primo-injections

Selon les derniers chiffres publiés par l'Agence Régionale de Santé du Grand Est, ce sont environ 300 Marnais qui, chaque jour, décident de se faire vacciner et se font injecter leur première dose : un indicateur en très forte baisse puisqu'il y a un mois de cela, ils étaient quatre fois plus à sauter le pas.

Dans les Ardennes, la situation est sensiblement la même. Sur les 2.000 rendez-vous disponibles dans tout le département, la moitié n'ont pas trouvé preneur. Les Ardennais sont trois fois moins nombreux à recevoir leur première injection par rapport à la fin août. "Il n'y en a quasiment plus", confie-t-on à l'antenne départementale de l'ARS, qui reconnaît qu'avec quasi neuf Ardennais éligibles sur 10 déjà vaccinés, un plafond de verre a probablement été atteint.

Une réorganisation des centres, et des fermetures ?

Face à cette baisse, une réorganisation des centres est en train d'être mise en place. C'est par exemple le cas à Epernay : alors que le centre de vaccination municipal restait jusqu'à maintenant ouvert matin et après-midi du lundi au samedi, la cadence est désormais réduite. Depuis hier, il n'est ouvert que quatre jours par semaine, et seulement par demi-journées.

De plus, les délégations marnaises et ardennaises de l'Agence Régionale de Santé réfléchissent à fermer certains centres. Dans la Marne, il n'en resterait à terme que quatre, à Reims, Chalons, Epernay et Vitry. Dans les Ardennes, il n'en resterait dans chacune des 8 intercommunalités du département. Des concertations doivent avoir lieu en fin de semaine.

Ces fermetures devront dans tous les cas être réversibles, indiquent les autorités sanitaires, pour pouvoir faire face à un nouvel afflux de patients si la troisième dose, pour l'instant réservée aux publics fragiles, est conseillée pour la population générale.