Les professionnels seront livrés progressivement à compter du jeudi 27 mai. Cette nouvelle offre de vaccins viendra en complément des autres déjà disponibles en ville : AstraZeneca et Janssen.

Covid-19 : les vaccins Moderna bientôt disponibles auprès des médecins et des pharmaciens auvergnats

Auvergne-Rhône-Alpes : les médecins et pharmaciens vont pouvoir administrer des doses de vaccin Moderna

Disponible jusqu’alors dans certains centres, le vaccin à ARN messager Moderna sera désormais administré par des médecins et pharmaciens de ville volontaires de manière progressive à compter du jeudi 27 mai. Cette nouvelle offre de vaccins va favoriser la proximité et les liens entre les habitants et leurs professionnels de santé. Pour cette première semaine, les médecins avaient la possibilité de commander un flacon de 10 doses, les pharmaciens deux flacons de 10 doses.

En Auvergne-Rhône-Alpes, 3.400 médecins ont commandé 34.000 doses et 1.500 pharmaciens en ont commandé 28.000, soit un total de 62 000 doses. Les volumes d’approvisionnement devraient s’intensifier dès cet été. Les personnes qui souhaiteront débuter leur vaccination avec Moderna le pourront en cabinet ou en pharmacie. Celles ayant déjà débuté la vaccination avec Moderna dans un centre, recevront leur seconde dose dans le même centre de vaccination.

Personnes éligibles et modalités d’accès

Conformément au calendrier vaccinal : à ce jour, l’ensemble des personnes de plus de 50 ans ou celles de plus de 16 ans à risque de formes graves ou proches d’une personne sévèrement immunodéprimée sont prioritaires.

Pour rappel, les personnes de moins de 55 ans doivent être vaccinées avec les vaccins à ARN messager (Pfizer-BioNTech ou Moderna), celles de plus de 55 ans peuvent être vaccinées avec les quatre vaccins disponibles.

Le calendrier vaccinal

Comme annoncé par le gouvernement, le calendrier vaccinal s’accélère encore avec deux nouvelles étapes :

Depuis le lundi 24 mai : la vaccination sera étendue à toutes les personnes exerçant une profession prioritaire ( voir la liste complète ), sans restriction d'âge.

: la vaccination sera étendue à ( ), sans restriction d'âge. A compter du lundi 31 mai : la vaccination sera étendue à tous les adultes sans condition.

Les professionnels de santé organisent eux-mêmes les inscriptions et l’administration des doses reçues. Certaines pharmacies référencent leurs créneaux de rendez-vous depuis les plates-formes d’inscriptions accessibles via Santé.fr.

Respecter les gestes barrières

