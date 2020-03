Covid-19, les villages du Haut Doubs ne sont pas épargnés

Le Covid-19 touche toutes les zones habitées, qu'elles soient urbaines ou plus rurales. A Sancey-le-Grand, petite commune du Haut-Doubs de 1400 habitants, on compte environ 200 personnes qui présentent des signes symptomatiques du coronavirus.

Le village de Sancey-le-Grand dans le Haut-Doubs est silencieux, pas une tondeuse au loin, les toboggans et cabanes pour enfants sont désertés dans les jardins individuels.

Au centre du village, le bruit de la fontaine est parfois perturbé par le passage d'un tracteur.

La campagne n'est pas épargnée

Stéphanie, maman de deux filles de 6 et 10 ans : "En étant à la campagne, moins nombreux on pense que peut-être ça se propagera moins vite, qu'on sera pas concernés tout de suite, puis on se rend compte que non, le virus est là comme partout".

Place de la mairie, Sancey-le-Grand, Haut-Doubs

Sancey-le-Grand, est une petite commune du Haut-Doubs qui compte 1400 habitants. Si on ajoute les hameaux voisins, le Val-de-Sancey c'est une population de 4000 habitants. Mais depuis le confinement le village est vidé de toute vie.

Première alerte, le pharmacien.

C'est le pharmacien François SCHAR le premier à voir constaté un nombre élevé de patients qui venaient dans sa pharmacie et présentaient des signes. En additionnant les différents patients qui passent en quelques jours, le pharmacien totalise environ 200 personnes qui présentent des signes symptomatiques du coronavirus : "Nous avons de la pathologie fièvre, maux de gorge donc soupçon de Coronavirus bien que nous n'ayons pas de test".

La pharmacie de François Schar à Sancey-le-Grand, Haut-Doubs

Une attention particulière à la maison de retraite.

En quelques jours, le confinement qui était parfois un peu pris à la légère a été strictement observé par tous. Désormais les rues sont quasi désertes. Quelques habitants seulement se rendent dans les commerces de première nécessité autorisés à ouvrir.

Frédéric Cartier, le maire de Sancey le Grand est mobilisé au quotidien. Les services de la mairie prennent contact avec les personnes isolées pour leur demander si elles ont besoin par exemple de courses. Mais la plus grande attention pour le maire, c'est la maison de retraite : "Ce matin il a fallu leur trouver des plateaux et des couverts pour qu'ils puissent donner à manger à leurs résidents dans leurs chambres".

Maison de retraite Les Tourelles à Sancey-le-Grand (Haut-Doubs)

Un changement en trois jours.

Malgré le confinement, la vie suit son cours dans la commune. Quelques commerces sont ouverts, mais les habitants ne sortent que si nécessaire. Dominique le patron de l'épicerie boulangerie restaurant "Le Grenier" a observé un changement d'attitude des habitants depuis que le pharmacien à compté 200 personnes présentant des symptômes : "Depuis trois à quatre jours on le sent, il n'y a plus besoin de faire la loi, les gens font attention, ils viennent avec des masques et gants".

Dominique et Stéphanie, patrons du commerce Le Grenier à Sancey-le-Grand, Haut-Doubs

La consigne est simple, les clients se servent eux même les fruits et légumes. On ne touche que ce que l'on achète. On garde un espace entre clients, pas plus de deux ou trois dans le magasin.

Fruits et légumes devant le commerce Le Grenier à Sancey-le-Grand, Haut-Doubs

Stéphanie l'épouse de Dominique explique que désormais les gens font encore plus appel au service de livraison à domicile que son commerce proposait avant le confinement : "C'est beaucoup des personnes âgées, isolées. On a aussi des enfants de personnes âgées qui ne sont pas forcement sur place qui nous demandent justement de passer, ça fait un lien social pour ces personnes qui n'ont pas forcement des visites de l'ADMR".

Livraison sur demande à Sancey les Grand

Dominique reconnait qu'il a perdu du chiffre d'affaire avec la fermeture de son activité de restauration, mais la fréquentation du commerce est de plus en plus forte.

Panneaux des différents commerces à Sancey-le-Grand, Haut-Doubs

Panneau d'information Covid-19 , restez chez vous à Sancey-le-Grand