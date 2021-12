Covid-19 : les visites à nouveau plus encadrées dans les Ehpad de Haute-Vienne et de Corrèze

L'ARS de Nouvelle-Aquitaine écrit aux directeurs et demande la plus grande vigilance face à la remontée épidémique du Covid (illustration)

Il va falloir à nouveau prendre rendez-vous pour aller voir un proche en Ehpad, même s'il y a des adaptations différentes selon les maisons de retraites. Pour tenter de freiner le rebond épidémique de Covid dans les établissements, les directeurs de maisons de retraite viennent de recevoir un courrier de l'Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine avec de nouvelles recommandations.

L'ARS demande notamment de remettre en place des rendez-vous pour éviter un trop grand brassage. Les adaptions sont différentes selon les établissements. Par exemple, les arrivées des familles peuvent être espacées tous les quarts d'heure, mais sans limite dans le temps.

La distanciation physique au moment des repas va être également renforcée. "Que les gens aient toujours la même place, un espacement de deux mètres entre les tables", explique François Bonnet, directeur de la maison de retraite de Merlines en Corrèze.

Le Covid et les maladies hivernales

C'est la même chose pour les évènements festifs. Ils nécessitent de faire plusieurs services et ça complique les choses. D'ailleurs, à Merlines, la fête des familles qui devait réunir environ 150 personnes ce vendredi est annulée. Une situation liée à la 5e vague de Covid, mais seulement rajoute François Bonnet : "Il y a aussi pas mal de gastro, de bronchites."

Un sentiment de déjà vu

Face à ce retour, même limité, des restrictions en maison de retraite, le directeur ne cache pas son agacement : "On empile les gens vaccinés, avec maintenant trois doses, et pourtant à la moindre alerte il faut tout refermer. Nous n'arrivons pas à faire évoluer quoique ce soit dans les méthodes de protection. Ça devient un peu lourd."

François Bonnet qui note aussi des règles parfois contradictoires. Par exemple, le personnel, vacciné et masqué, doit se faire tester au retour de congés. Mais les résidents, même les non vaccinés, après avoir passé un ou deux jours dans leur famille n'y sont pas soumis. L'isolement n'est pas non plus systématique. De quoi laisser songeur ce directeur d'Ehpad : "C'est contradictoire et c'est déplaisant dans la mesure où on a toujours l'impression que c'est le professionnel qu'on montre du doigt. Je pense que dans beaucoup de situations le découragement n'est pas très loin."