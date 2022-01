Covid -19 : les visites à nouveau suspendues au Centre hospitalier du Forez

Les visites aux patients hospitalisés sont interdites au centre hospitalier du Forez, sur les sites de Montbrison et Feurs à partir de ce jeudi 6 janvier. C'est ce qu'indique l'établissement sur sa page Facebook.

Quelles sont les exceptions ?

L'Ehpad de Feurs n'est pas concerné par ces restrictions. En maternité, l'accompagnant est toujours autorisé lors des naissances. Ensuite dans chaque service, une exception peut être accordée, notamment pour les proches d'une personne en fin de vie.

Le centre hospitalier du Forez avait déjà restreint les visites à une personne par jour et par patient, de maximum une heure à partir du 23 décembre dernier du fait de l'épidémie de Covid-19 et de l'activité hospitalière. Mesure à l'image de ce qu'ont décidé les établissements du groupement hospitalier de la Loire et du nord Ardèche (GHT). Durant le week-end de Noël, ce cadre avait été un peu assoupli en autorisant trois visites par jour dans la limite d'1h30 par patient.

Restrictions toujours en vigueur au CHU et à l'hôpital de Saint-Chamond

Quant au CHU de Saint-Étienne, il a restreint les visites dès la fin novembre (sur rendez-vous) comme à l'hôpital du Gier, à Saint-Chamond la semaine suivante.