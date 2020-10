Covid-19 : les visites interdites dans les hôpitaux de Saint-Lô et Coutances, sauf exception

Les malades des hôpitaux de Saint-Lô et Coutances ne pourront plus recevoir de visites, sauf exception, à partir de mercredi 28 octobre 2020

Les personnes hospitalisées à Saint-Lô et Coutances ne pourront plus recevoir de visites à compter de ce mercredi 28 octobre. Face à la recrudescence de l'épidémie de Covid-19 et aussi face au non respect des gestes barrières, la direction des hôpitaux a décidé de prendre cette mesure, jusqu'à nouvel ordre.

Rares exceptions

Il y a quelques exceptions notamment à la maternité, où une visite par jour est autorisée, mais toute sortie est définitive, pas question pour le papa de faire des allers-retours pour fumer sa cigarette. Un accompagnant est aussi autorisé en secteur pédiatrie, et une visite par jour dans le secteur des petits.

Des restrictions sont aussi mises en place pour les consultations externes, qui devront se faire sans accompagnant, sauf nécessité comme pour les personnes invalides.

Toutes ces mesures ne concernent pas les EHPADS.