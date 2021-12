Une nouvelle mesure pour freiner la propagation du covid-19 : les visites dans les hôpitaux et cliniques de la Loire et du nord Ardèche seront prochainement limitées, voire suspendues temporairement.

Covid-19 : les visites seront bientôt limitées dans les hôpitaux et cliniques de la Loire et du nord Ardèche

Les cliniques et hôpitaux de la Loire et du Nord Ardèche annoncent la prochaine limitation des visites pour freiner l'épidémie de Covid-19

L'épidémie de Covid-19 flambe à nouveau, avec la propagation des variants Delta et Omicron. C'est ce qui amène les hôpitaux et cliniques de la Loire et du nord Ardèche à renforcer leurs mesures de freinage de l'épidémie afin de "réduire la circulation du virus et les contaminations au sein d’établissements déjà sous tension."

Visites limitées voire suspendues

Dans un communiqué commun, onze établissements de santé annoncent que dans les prochains jours, ils prendront "une décision de limitation forte des visites dans les services hospitaliers voire de suspension en fonction du contexte local (hormis pour les situations spécifiques laissées à l’appréciation médicale)." Des mesures qualifiées d'"exceptionnelles" et qui "se doivent d’être le plus temporaires possible".

Les établissements bientôt concernés par ces mesures sont les suivants :

CHU de Saint-Etienne / Institut de Cancérologie Lucien Neuwirth

CH de Roanne

Clinique du Renaison

CH du Forez

Clinique Nouvelle du Forez

Clinique du Parc

Hôpital Privé de la Loire

Clinique Mutualiste

Hôpital du Gier

Hôpital Le Corbusier – Firminy

CH d’Ardèche-Nord

Tous ces établissements rappellent en outre l'importance des gestes barrière et de la vaccination pour limiter la circulation du virus.