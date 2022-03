Covid-19 : les visites sont de nouveau autorisées à l'hôpital de Périgueux dès ce jeudi

Les restrictions s'assouplissent dès ce jeudi 10 mars à l'hôpital de Périgueux. Alors que le port du masque et le pass vaccinal ne seront plus obligatoires dans la quasi-totalité des lieux intérieurs dès lundi, les visites à l'hôpital peuvent reprendre dès ce jeudi, annonce Gaëlle Ranchou, présidente de la commission médicale d'établissement de l'hôpital. "En revanche, le port du masque reste obligatoire partout à l'hôpital, pour les patients comme pour les visiteurs", précise-t-elle. "Il faut aussi présenter un pass vaccinal ou un test PCR ou antigénique de moins de 24 heures pour les visites." Les patients sont automatiquement testés s'ils sont transférés depuis les urgences et doivent en réaliser par leur propre moyen avant les opérations chirurgicales prévues.

Réécoutez l'interview de Gaëlle Ranchou, présidente de la commission médicale d'établissement de l'hôpital de Périgueux. Copier

Cet allègement des restrictions est rendu possible par une baisse drastique du nombre de patients hospitalisés pour Covid-19. "On a atteint un pic de 60 patients hospitalisés il y a quelques semaines", explique Gaëlle Ranchou. "Mercredi soir, on en était à 20 patients hospitalisés pour Covid-19, dont trois en réanimation." Avec toujours, selon la présidente de la commission médicale d'établissement, "un nombre important de patients non vaccinés ou immunodéprimés".

Reprise d'activité quasi-normale dans les services

Conséquence : la pression sur les services diminue "très progressivement". "On arrive à une reprise d'activité de plus en plus classique dans les services", continue la docteure. "Le Covid-19 devient une pathologie parmi toutes les autres. Sauf que c'est lent et que ça arrive sur des équipes bien fatiguées par deux années de pandémie. On a juste encore des tensions sur les lits parce que l'activité est forte aux urgences." Selon Gaëlle Ranchou, l'activité dans les services de chirurgie à Périgueux revient aussi à la normale, idem pour le secteur des maladies infectieuses. "Jusque-là, il était presque uniquement consacré à la prise en charge du Covid-19", détaille-t-elle. "On reprend une activité plus variée ces dernières semaines." Les déprogrammations d'opérations se font aussi de plus en plus rares grâce aux réouvertures de lits en chirurgie.

Mais avec la très prochaine levée de l'obligation de porter le masque, Gaëlle Ranchou veut lancer un appel à la vigilance. "Il ne faudra pas stigmatiser les gens qui continueront à porter le masque", dit la présidente de la commission d'établissement de l'hôpital de Périgueux. "Il y a encore des populations immunodéprimées, c'est donc normal qu'elles continuent à porter le masque." La docteure appelle par ailleurs à continuer la vaccination, le centre de la Filature à Périgueux continue d'ailleurs à fonctionner, contrairement à celui de Sarlat qui ferme samedi soir.