Covid 19 : les visiteurs étrangers ne sont toujours pas les bienvenus à Guernesey

Les autorités du baillage de Guernesey veulent continuer à se préserver alors qu'il n'y a plus aucun cas de Covid sur les îles et que les infrastructures sanitaires ne pourraient pas assurer de trop nombreuses personnes malades

La destination peut faire rêver en été : Guernesey et ses voisines, Aurigny, Sercq et Herm, à portée de voile du Cotentin. Mais il n'est toujours pas question d'accoster sur ces îles anglo-normandes ! C'est ce que viennent de rappeler les autorités alors qu'avec les beaux jours, beaucoup de marins français tentent d'y arriver.

Face à l'épidémie de Covid 19, le territoire reste interdit aux étrangers jusqu'à nouvel ordre, y compris aux voisins britanniques ou de Jersey. "Le mouillage, les ports de plaisance et les plages de toutes les îles du baillage sont fermées aux navires battant pavillon extérieur aux îles" rappelle les autorités dans un communiqué. Un avertissement diplomatique, mais sans appel.

Le risque d'un hôpital surchargé

Les autorités ne peuvent pas prendre de risque sur leur petit territoire explique Jonathan Le Tocq, ministre des Affaires Etrangères à Guernesey " Nous n'avons qu'un petit hôpital et on ne peut pas accepter des gens de l'extérieur. Si on avait un cas de Covid, on pourrait voir l'hôpital surchargé. Donc on ne peut pas accepter de bateaux étrangers, y compris britanniques ou de Jersey "

Les îles misent avant tout sur le civisme des plaisanciers : ne pas venir donc ou, si nécessité urgente d'accoster, se conformer à un confinement strict de 14 jours sur leur embarcation. Sous peine sinon d'une amende.

Plus aucun cas de Covid sur l'île

Alors que la tentation est grande pour les plaisanciers d'aller naviguer dans le secteur, Guernesey veut se préserver. Il n'y a pas eut de cas de Covid depuis le 30 avril. Mais les îles du baillage ont enregistré 252 cas de coronavirus et 16 décès, pour un peu plus de 63.000 habitants.

Aujourd'hui, l'île qui vit aussi du tourisme et de la plaisance cherche cependant la meilleure façon de s'ouvrir à nouveau. Des réflexions sont en cours. Ce lundi 13 juillet, un des membres du gouvernement de Guernesey s'est entretenu avec l'ambassadeur d'Islande au Royaume-Uni pour un échange d'expérience. Guernesey propose même de mettre en place un pont aérien avec l'île de l'Océan Atlantique. C'est déjà le cas avec l'île de man en mer d'Irlande.

Jersey de son côté a rouvert ses frontières. Les liaisons avec la compagnie Manches Iles Express reprennent d'ailleurs samedi mais là aussi il y a des conditions strictes : un test à l'arrivée ou une quarantaine de 14 jours.