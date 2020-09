Lille fait partie des villes qui ont le taux d'incidence le plus élevé annonce ce jeudi 17 septembre le ministre de la Santé Olivier Véran, lors de son point presse sur le Covid-19. La capitale des Flandres est la quatrième ville la plus touchée.

Covid-19 : Lille, 4e ville la plus touchée en France annonce le ministre de la Santé Olivier Véran

Lille est la 4e ville avec le plus fort taux d'incidence en France

La circulation du Covid-19 s'accélère en France ces dernières semaines, et en particulier dans la métropole lilloise selon le ministre de la Santé. Olivier Véran a présenté un point détaillé sur la situation épidémique en France ce jeudi 17 septembre. À Lille, comme à Rennes, Toulouse, et Dijon, "le taux d'incidence est élevé, de l'ordre de 3 à 4 fois la côte d'alerte". Les personnes âgées sont particulièrement touchées : "Le taux d'incidence pour les personnes de plus de 65 ans dépasse la cote d'alerte" détaille le ministre de la Santé. À Lille, 7% des patients Covid se trouvent en réanimation selon les chiffres révélés par le ministère de la Santé.