Covid-19, maladie professionnelle pour les soignants : "il faut assouplir les conditions de reconnaissance"

Le sénateur LR de Nancy, Jean-François Husson explique dans un courrier au ministre de la Santé daté du 7 décembre, avoir été interpellé par une aide-soignante du CHRU de Nancy.

Une femme victime de la Covid-19 en avril 2020 et aujourd'hui "toujours dans l'incapacité de reprendre son travail". Cette aide-soignante remarque l'élu "ne remplit ni les conditions d'octroi des maladies professionnelles, ni la reconnaissance d'une maladie professionnelle "hors tableau"". Cette aide soignante depuis plus d'un an et demi, souffre "de problèmes respiratoires, auxquels s'ajoutent une souffrance morale et des difficultés financières".

"Des critères de reconnaissance trop restrictifs "

Une situation, peut-on lire dans le courrier transmis, qui "interroge" le directeur du CHRU de Nancy, lui-même, "sur les critères de reconnaissance de la Covid en tant que maladie professionnelle pour des agents qui lors de la première vague, sont venus travailler dans les conditions qui sévissaient à l'époque". Le sénateur rappelle à Olivier Véran, qu"en avril 2020, une pénurie sévère d'équipements de protection sévissait dans les hôpitaux français"(....) Durant cette période, les soignants "faute de protection spécifique, disposaient malheureusement uniquement d'un masque chirurgical pour prendre charge les patients".

"Une promesse au début de l'été 2020"

Le sénateur de Meurthe-et-Moselle remarque encore "au début de l'été 2020, la promesse a été faite que les soignants contaminés par la Covid-19 obtiendraient la reconnaissance en maladie professionnelle, je déplore une réalité toute différente". Jean-François Husson demande au gouvernement "désormais d'assouplir les conditions sur la reconnaissance de la Covid-19 en maladie professionnelle pour les soignants. "Le décret du 14 septembre 2020, définissant les critères de cette reconnaissance se sont avérés particulièrement restrictifs, rendant de fait cette reconnaissance extrêmement complexe à obtenir".