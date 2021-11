Covid 19 : Masque à nouveau obligatoire en extérieur dans la Manche, où ? quand ? comment ? on vous dit tout

A ce jour notre département compte 73 personnes hospitalisées dont 4 en réanimation qui ne sont d'ailleurs que des manchois non vaccinés. Pour le nouveau préfet de la Manche Frédéric Périssat : "la campagne de vaccination va monter en flèche ces prochains jours, on va aller à 100 à l'heure ! Comprenez 100 personnes vaccinées en une heure...Depuis ce week-end déjà plusieurs centres de vaccination ont rouvert à Granville, Saint-Hilaire, Coutances et Saint-Lô de 9H à 16H sans RV (après 16H sur RV)." Le préfet de la Manche qui a donc pris un arrêté rendant obligatoire le port du masque dans certains lieux extérieurs et événements jusqu’au 26 janvier 2022 "comme les marchés de plein air ou couverts, les rassemblements culturels, sportifs et festifs, aux abords des gares, arrêt de bus, établissements scolaires, lieux de cultes, files d’attente dans un rayon de 50m et au au Mont-Saint-Michel intra-muros de 10h à 19h".

Une obligation qui ne concerne pas les personnes handicapées "munies d’un certificat médical justifiant de cette situation", les conducteurs de deux-roues motorisés portant un casque et les personnes pratiquant une activité physique. Ces dernières doivent, toutefois, avoir un masque en poche pour le remettre dès que leur activité se termine.

Dès la semaine prochaine du lundi au vendredi 8 centres seront à nouveau ouverts sur toute la Manche : Granville, Saint-Hilaire, Coutances, Saint-Lô, Cherbourg, Carentan, Avranches et Valognes.

Le gouvernement a ouvert la 3e dose aux plus de 18 ans ce samedi mais aussi un durcissement du pass sanitaire et le retour du masque obligatoire en intérieur.

Salle de vaccination à Saint-Lô -Parc des expositions gérée par les pompiers sous l'autorité de la préfecture © Radio France - Katia Lautrou

Le préfet de la Manche Frédéric Périssat (à droite) : "Nous pouvons vacciner 100 personnes à l'heure" © Radio France - Katia Lautrou