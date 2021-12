Covid-19 : masque obligatoire dans les hypercentres et dans les stations de ski de l'Isère

Dès demain, le masque sera à nouveau obligatoire dans les hypercentres des grandes villes de l'Isère. Dans les quatre principales stations de ski du département aussi, il faudra désormais porter le masque partout à l'extérieur.

Grenoble, Vienne, Bourgoin-Jallieu et Voiron

Pour contenir la flambée de l'épidémie de Covid-19 et "conformément aux annonces du premier ministre" explique Frédéric Bouteille, le directeur de cabinet du préfet de l'Isère, le masque sera à nouveau obligatoire dans les hypercentres des grandes villes de l'Isère. À savoir Grenoble, Vienne, Bourgoin-Jallieu et Voiron. La mesure entrera en vigueur ce 31 décembre.

"Omicron impose que dans ces endroits où il y a beaucoup de brassage [...] les mesures de protection soient appliquées strictement." - Frédéric Bouteille, le directeur de cabinet du préfet de l'Isère

Dans les quatre grandes stations de ski du département, où jusqu'ici le port du masque était obligatoire dans les files d'attente et dans les remontées mécaniques, les skieurs n'auront plus le droit d'enlever leur masque. "On devra le porter partout tout le temps en station" explique Frédéric Bouteille. Pas de demi-mesure, "on sait que dans les stations il y a une activité importante le soir. C'est évidemment là qu'il faudra être extrêmement vigilant" ajoute le directeur de cabinet du préfet de l'Isère. "L'incidence très forte, la contagiosité très forte du variant Omicron, impose que dans ces endroits où il y a beaucoup de brassage, où les gens viennent d'un peu partout, où il y a plusieurs nationalités et une densité très forte, les mesures de protection soient appliquées strictement et partout" insiste Frédéric Bouteille. Sont donc concernées les stations de Chamrousse, de Villard-de-Lans, les Deux Alpes et l'Alpe d'Huez.