Covid-19 : nouvelles restrictions dans l'Hérault

Les mesures sanitaires sont une nouvelle fois renforcées dans l'Hérault. Pour faire face à la propagation du coronavirus, Hugues Moutouh, le préfet, a décidé d'accentuer certaines restrictions et il s'appuie sur deux indicateurs particulièrement inquiétants.

L'augmentation du taux d'incidence qui est de maintenant 470,8 nouveaux cas positifs pour 100.000 habitants sur les sept derniers jours. Il était 227 le 21 juillet. L'Hérault est le quatrième département le plus touché de l'Hexagone. Il y aussi le nombre de malades liés au Covid-19 qui sont en réanimation, les lits sont "occupés à plus de 85%". Sans compter que "le niveau des hospitalisations a sensiblement augmenté ces 14 derniers jours (+44.2%)".

Le préfet a décidé d'étendre l'obligation de porter le masque en extérieur à pratiquement tout le département sauf six communes, six villages, à l'extrémité nord-ouest de l'Hérault dans les communautés de communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut Languedoc : La Salvetat-sur-Agout, Le Soulie, Fraisse-sur-Agout, Cambon-et-Salvergues, Rosis, Castanet le Haut. En plein cœur de la saison touristique, les plages et les zones de baignades ne sont pas concernées par cette obligation.

La vente d'alcool à emporter est interdite de 20h à 6h dans les villes : Montpellier, Béziers, Sète, Lattes et dans toutes les stations balnéaires du littoral : La Grande Motte, Agde, Mauguio-Carnon, Palavas- les-Flots, Villeneuve-lès-Maguelone, Frontignan, Marseillan, Vias, Portiragnes, Sérignan, Valras et Vendres.

Enfin, la consommation d’alcool sur la voie publique, est également interdite, hors terrasses extérieures,sur le territoire de ces 16 communes.