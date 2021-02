Covid-19 : médecins et pharmaciens préparent l'arrivée du vaccin AstraZeneca en Pays de Savoie

Plus qu'une semaine avant les premières piqûres d'AstraZeneca chez le médecin. Les pharmaciens et les généralistes sont intégrés à la stratégie vaccinale. Les premières doses arriveront dans les officines mercredi soir au plus tard. Elles sont réservées aux patients de 50 à 64 ans atteints de comoribités (obésité, problèmes cardiaques, diabète, hypertension...). Les professionnels de santé s'organisent pour mettre en place la campagne de vaccination en Pays de Savoie.

Le tandem médecin/pharmacien

Le principe est simple : le médecin choisit sa pharmacie, le pharmacien commande les vaccins. "Une pharmacie peut avoir deux, trois, quatre ou aucun médecin référent. Par contre, il y aura un seul flacon de dix doses par médecin", affirme Guillaume Dessard, président du syndicat des pharmaciens de Haute-Savoie.

Un flacon la première semaine, et un de plus chaque semaine suivante, c'est la promesse de l'ARS. La difficulté, c'est qu'une fois la fiole ouverte, il faut injecter toutes les doses très vite. "Une fois qu'il est entamé, on peut le conserver six heures, ça veut dire que les dix doses qui vont être prélevées dedans doivent être injectées dans les six heures, donc le médecin doit s'organiser pour faire ça", précise Guillaume Dessard. Dix piqûres en six heures, ou 48 heures si on met le vaccin dans une armoire réfrigérée.

Une sacrée organisation pour les médecins, qui doivent aussi choisir quel patient vacciner. Un dilemme pour le docteur René-Pierre Labarrière, président du Conseil de l'Ordre des Médecins de Haute-Savoie : "C'est très difficile parce que nous sommes soumis à une pression forte des patients qui nous demandent quand est-ce qu'ils pourront l'avoir. Il y a des demandes qui sont légitimes mais qui vont nous poser de vrais problèmes." Il demande aux patients de ne pas se précipiter en cabinet. C'est le médecin qui contactera les candidats à la vaccination.