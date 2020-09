Covid-19 : "Méfi face à la hausse des contaminations dans la région" prévient le président Renaud Muslier

La propagation du coronavirus ne connaît pas de répit pour l'instant dans la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, le nombre de contaminations augmente chaque semaine. Face à ces chiffres et à la hausse du nombre de patients dans les hôpitaux le président de Région Renaud Muselier lance un appel pour respecter les mesures sanitaires. Même si il estime que la région à jusqu'à cet été plutôt bien géré la crise : "On a passé la 1ère vague avec un certain succès, réussi le confinement avec beaucoup de résilience et aujourd'hui on se retrouve à la suite de l'été dans cette situation. Un été parfaitement réussi sur le plan touristique mais manifestement les fêtes ont contaminé et le virus est reparti".

Il faut être d'une très grande vigilance, il faut faire très attention, il faut faire gaffe, "méfi" !

Pour lutter contre la propagation du virus dans les Bouches-du-Rhône de nouvelles mesures sont mises en place notamment : le port du masque généralisé dans toutes les communes du département et la fermeture des bars et des restaurants à minuit et demi. La première mesure suscite certaines interrogations notamment dans les communes rurales, les habitants se sentent souvent épargnés et loin d'une probable contamination. Mais sur ce point le président de Région est catégorique : "Moi je suis dans une logique assez simple depuis le début: on se masque, on dépiste, on isole et on traite. On se croit toujours isolé de tout mais on peut oublier qu'on a son fils qui est allé faire la fête à Marseille et qui contamine tout le village."

Il est indispensable d'apprendre à vivre avec le Covid, il n'est pas question de se reconfiner mais il est indispensable de se protéger.

Et si le président de Région insiste sur ce point c'est aussi parce qu'il reconnait qu'il est difficile aujourd'hui de concilier lutte contre le virus et soutient de l'économie. Dans quelques jours la Région doit annoncer un plan de relance de 1 milliard d'euros destiné aux entreprises.