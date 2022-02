Covid-19 : même sans dose de rappel, les personnes infectées après deux doses conserveront leur pass vaccinal

Les modalités de conservation du pass vaccinal évoluent. Désormais, une personne vaccinée avec deux doses puis infectée par le Covid-19 n'aura plus besoin de faire une dose de rappel pour conserver le pass vaccinal, a annoncé mercredi Olivier Véran ministre de la Santé.

Les personnes infectées après deux doses de vaccin conserveront leur pass vaccinal même sans dose de rappel. C'est ce qu'a annoncé Olivier Véran mercredi soir sur BFM. Selon le ministre de la Santé, "une infection égale une injection" pour obtenir le pass vaccinal, à condition d'avoir reçu au moins une dose de vaccin. "Pour bénéficier du pass vaccinal, il faut que notre système immunitaire ait été stimulé au moins trois fois", a justifié Olivier Véran, en s'appuyant sur le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale.

"Une stimulation peut être une injection de vaccin ou une infection." Mais attention, une personne qui aurait été infectée à trois reprises ne pourra pas prétendre au pass vaccinal car "au minimum, il faut avoir reçu une dose de vaccin pour renforcer l'immunité." "Si vous avez eu une injection et deux infections, si vous avez eu deux injections et une infection – qu'elle soit avant les injections, au milieu ou après –, et si vous avez eu trois injections de vaccin, vous conserverez le bénéfice du pass", a détaillé le ministre.

La dose de rappel reste recommandée

A ce stade, aucune limite de temps n'est évoquée, "à moins qu'une limite soit fixée si la situation évolue". Si le dispositif est assoupli pour valider le pass vaccinal, le ministre a tout de même recommandé aux Français, quels qu'ils soient, de bénéficier d'une troisième dose. "En revanche, si vous avez eu une seule dose de vaccin et une seule injection, là vous avez 4 mois pour avoir votre rappel", pour bénéficier du pass vaccinal, a tenu à rappeler Olivier Véran.

Le ministre de la Santé a également annoncé une "probable" fin du pass vaccinal avant juillet, au regard "de la dynamique actuelle" de l'épidémie. Le gouvernement s'appuiera sur "des indicateurs pertinents" comme "le taux d'occupation des lits de réanimation par des malades du Covid" a t-il poursuivi. Olivier Véran a également annoncé : "le pire est derrière nous et nous avons fait le plus dur".