Le préfet de Haute-Garonne tenait un point presse sur la situation sanitaire ce vendredi soir, avec l'ARS. Il a notamment annoncé un tour de vis des mesures, et davantage de contrôles dès dimanche. Mais il ne touche pas encore à la fermeture prématurée des bars et restaurants, et à la jauge.

Coronavirus : mesures renforcées en Haute-Garonne, plus de masque et moins de rassemblements

À Toulouse, le taux de positivité des tests est passé à 10%, avec un taux d'incidence de 226 cas pour 100.000 habitants. La moyenne nationale est aux alentours de 83. De nouvelles mesures s'imposaient selon la préfecture de Haute-Garonne.

Le week-end de tous les dangers, "au moindre écart, je ferme tout" prévient le préfet

Arrêté sur l'obligation du port du masque renouvelé pour un mois

Port du masque obligatoire 30 mètres autour des gares, mais aussi autour des établissements culturels et clubs sportifs

Vestiaires sportifs interdits pour les clubs, sauf pour les professionnels et les publics scolaires

Rassemblement de plus de dix personnes interdits dans les parcs, jardins et plans d'eau

Dans les bars et restaurants sont interdites la consommation debout et les activités musicales depuis la voie publique entre 12h et 07h

et les depuis la voie publique entre 12h et 07h Danse interdite dans les bars et restaurants

dans les bars et restaurants Uniquement à Toulouse, vente d'alcool à emporter interdite entre 20h et 6h

interdite entre 20h et 6h Uniquement à Toulouse, la consommation d'alcool interdite sur la voie publique partout en ville de 13h à 6h.

Si la situation s'aggrave, je devrais fermer plus tôt les débits de boisson et abaisser la jauge à 5.000 personnes. Au moindre écart ce week-end, lundi je ferme tout. - Etienne Guyot, préfet de Haute-Garonne

La préfecture demande aussi aux Haut-garonnais de limiter les fêtes privées. Le préfet a par ailleurs indiqué que les contraventions débuteront dès ce dimanche 20 septembre.

Plus de dépistages pour les publics prioritaires

Des drives de dépistage vont ouvrir bientôt en soirée pour les personnes prioritaires.Il faut aussi qu'elles puissentobtenir un rendez-vous sous 48h et des résultats en 48h grâce à la création d’une ligne réservée aux personnes prioritaires sur chaque drive toulousain, et la prise de rendez-vous et obtention des résultats facilités dans tous les laboratoires publics et privés.

Conférence de presse ce vendredi à la préfecture sur le Covid-19. © Radio France - Sandrine Morin

Dans les Ehpad, les visites se feront désormais sur rendez-vous, et elles pourront être annulées en cas de cas positifs.

Les derniers chiffres alarmants en Haute-Garonne, 11 écoles fermées

À ce jour, à cause du coronavirus, il y a 69 patients en réanimation dans les hôpitaux en Occitanie, 18 en Haute-Garonne selon l'Agence Régionale de Santé. Et les chiffres montent fortement chez les plus de 60 ans. Il existe 88 clusters en Haute-Garonne. Un tiers des Ehpad ont un cas positif parmi leurs résidents, 10% ont constaté l'émergence d'un cluster.

Le rectorat a pour sa part précisé que 11 écoles avaient fermées en Haute-Garonne, 278 établissements scolaires sont concernés par un cas Covid.

