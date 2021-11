Covid-19 : mobilisation à Rouen pour demander la levée des brevets sur les vaccins contre le virus

Plusieurs manifestations ont lieu partout en France pour demander la levée des brevets sur les vaccins contre le covid-19. A Paris, à Lille et à Rouen ce mardi soir à 18h au théâtre des arts. Cette mobilisation est à l'appel du collectif "Brevets sur les vaccins anti-Covid, stop. Réquisition!".

"L'épidémie se fout des frontières"

"L'apartheid vaccinal a accouché d'un nouveau variant, même si on ne sait pas grand chose, on a tout à craindre. En France, on est vacciné à 75% à deux doses alors que des pays comme l'Afrique, c'est 3 ou 4%", explique Frank Prouhet, médecin rouennais.

Pour lui, il est urgent de lever les brevets sur les vaccins. "C'est l'exclusivité pendant 20 ans de produire, de commercialiser ce bien commun de santé qui est important car il peut éviter jusqu'à 90% de la mortalité covid. Et la plupart des pays pauvres sont privés de ce vaccin. Et on sait que quand on laisse courir la covid, il y a beaucoup plus de chances d'avoir un nouveau variant", ajoute le médecin.

L'interview de Franck Prouhet, médecin rouennais à réécouter. Copier

Plusieurs syndicats, FSU, Solidaires et l'association ATTAC appellent à une manifestation avec des bougies. Les bougies sont le symbole des vies qui auraient pu être sauvées si toute la population était vaccinée. "Le pari fou qui consiste à dire que nous, pays riche, nous nous barricadons, nous laissons mourir le reste de la planète. C'est un pari dangereux puisque les variants risquent d'échapper à l'efficacité des vaccins. Nous sommes dans un seul monde. L'épidémie se fout des frontières", conclut Franck Prouhet.