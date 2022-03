Covid-19 : moins de patients à l'hôpital, mais le nombre de cas augmente à nouveau

On a tendance à l'oublier au vu de l'actualité en Ukraine, mais la pandémie de Covid-19 n'est pas terminée. En France, le nombre de patients hospitalisés continue certes sa décrue, le nombre de patients en réanimation repassant en dessous de la barre des 2.000, mais le nombre de contaminations, lui, remonte. Une tendance observée depuis plusieurs jours, selon les chiffres quotidiens publiés par les autorités sanitaires.

Ainsi, ce jeudi, les hôpitaux comptaient jeudi 21.287 patients Covid, contre 21.509 patients mercredi. Les services de soins critiques, où sont soignées les personnes les plus gravement atteintes, accueillaient 1.928 malades, contre 1.962 mercredi.

Le nombre de nouveaux cas positifs s'élevait ce jeudi à 74.818, selon Santé publique France, contre 60.225 il y a une semaine. La moyenne sur sept jours, témoin le plus fidèle de la tendance réelle des contaminations enregistrées, s'établissait à 58.335 cas contre 56.251 cas mercredi et 50.646 il y a une semaine. 100 malades du Covid-19 sont morts à l'hôpital en 24 heures, ce qui porte à 139.880 le nombre de décès depuis le début de cette épidémie, il y a un peu plus de deux ans.

Jean Castex a annoncé la semaine dernière la fin du port du masque, sauf dans les transports, et la suspension du pass vaccinal à compter du 14 mars. Le protocole sanitaire en entreprise sera également levé lundi.