Covid-19 : Monaco prend de nouvelles mesures

Le Rocher n'est pas épargné par la pandémie de Covid-19. La Principauté décide de refermer les salles de sports et incite au télétravail. Les dépistages et la vaccination s'accélèrent .

Les gestes barrières ont visiblement été oublié pendant les vacances de Noël. La situation est plus préoccupante qu'avant explique le Ministre d'Etat, Pierre Dartout. Pour limiter la propagation du Covid-19, la Principauté limite les flux. Les salles de sports referment ce mercredi 6 janvier pour trois semaines annonce le gouvernement qui incite aussi les entreprises à mettre en place le télétravail. "L'administration monégasque va montrer l'exemple" prévient Pierre Dartout. En cette période de soldes sur le Rocher, le gouvernement monégasque pourrait prendre de nouvelles mesures d'ici la fin de la semaine pour limiter l'afflux dans les magasins. Le Ministre d'Etat souligne que les "Français qui viendraient faire leurs achats à Monaco ne peuvent pas profiter des restaurants réservés aux résidents monégasques". Des contrôles sont prévus pour vérifier que la règle est bien respectée.

Dépistages et vaccination accélérés

En plus de ces mesures, Monaco accélère le dépistage du Covid-19. En ce moment 4.000 tests sont réalisés par semaine, c'est l'un des plus forts taux de dépistage en Europe souligne la Principauté. Les premiers vaccins ont été reçus le 30 décembre à Monaco. Dés le lendemain, le 31 décembre 2020, les premiers Monégasques ont été vaccinés. Un centre vaccinal a été installé dans le complexe culturel Léo Ferré. Dans un premier temps, la vaccination concerne les résidents des EHPAD et les Monégasques de plus de 75 ans. Priorité ensuite aux Monégasques âgés de 64 à 75 ans, au personnel des maisons de retraite, au personnel soignant, puis aux pompiers, policiers et carabiniers.

Des vaccins pour les travailleurs français

Les Français qui travaillent en Principauté et qui sont infirmiers, médecins, pompiers, policiers ou carabiniers pourront se faire vacciner prévient le gouvernement monégasque. La Principauté envoie un courrier pour inciter à la vaccination. Le gouvernement veut aller vite mais sans se précipiter souligne Pierre Dartout, le Ministre d'Etat. D'ici cet été, la Principauté pense être en capacité de pouvoir vacciner tous ses résidents volontaires.