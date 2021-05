La tendance en Drôme et en Ardèche est similaire à la tendance nationale concernant l'épidémie de coronavirus : le nombre de contaminations baisse nettement dans la population mais l'amélioration n'est pas encore significative dans les hôpitaux.

Covid-19 : le virus circule moins mais l'amélioration n'est pas nette à l'hôpital en Drôme et en Ardèche

A deux semaines d'une nouvelle étape du déconfinement, la situation s'améliore en France. C'est le bilan tiré lors du conseil sanitaire de défense ce mercredi. Au niveau national, la circulation du virus ralentit mais les hôpitaux n'en voient pas encore le bout. La situation est exactement la même en Drôme et en Ardèche.

Taux d'incidence en nette baisse pour les plus de 60 ans

Du côté des bonnes nouvelles, les contaminations ralentissent. Le taux d'incidence avait atteint un pic aux alentours de 300 cas positifs par 100.000 habitants au 12 avril. Depuis, il est en baisse régulière. Au 4 mai, il n'est plus que de 177 cas dans la Drôme, 173 en Ardèche. L'effet de la vaccination est évident car c'est la tranche des plus de 60 ans qui compte le moins de personnes contaminées.

Amélioration encore timide à l'hôpital

Ce sont maintenant les 40-60 ans qui remplissent majoritairement les lits des hôpitaux en Drôme et en Ardèche. L'amélioration n'est pas encore significative en réanimation. "Tendance à la baisse oui mais situation encore fragile" commente Patrick Méchain, le directeur adjoint du centre hospitalier de Valence où le nombre de patients en soins critiques est de 25 contre 21 la semaine dernière. A Montélimar, le directeur parle de "déflation" mais Michel Cohen est lui aussi très prudent car 12 des 18 lits de réanimation sont encore occupés. Même prudence à Annonay. A Aubenas, où l'amélioration est plus nette, l'hôpital a fermé sa deuxième unité Covid. Signe encourageant : le centre hospitalier de Valence où les opérations non urgentes étaient suspendues depuis un mois a repris depuis lundi son activité chirurgicale.